Податківиці з Маріуполя, яка відбирала гроші у підприємців для окупантів загрожує довічне ув’язнення

Працівники Державного буро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишньої ревізора-інспектора одного з відділів Державної податкової служби в Донецькій області, яка після захоплення Маріуполя працювала на окупантів та відбирала у місцевих підприємців гроші.

Після початку окупації Маріуполя вона активно підтримала загарбників та посіла посаду "начальника відділу аудиту" в фейковому органі окупантів, який відповідає за збирання грошей з населення, повідомляють у ДБР.

Зрадниця телефонувала підприємцям та переконувала їх у необхідності стати на облік у так званих органах доходів і зборів ДНР, інакше вони не зможуть продовжувати вести свою діяльність у Маріуполі.

Окрім того жінка брала участь у створенні пропагандистських матеріалів для РФ. Вона обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у грудні ДБР передало до суду матеріали проти шістьох колишніх правоохоронців з Бердянська Запорізької області, які теж зрадили присязі та перейшли на роботу до окупантів, "зливаючи" їм дані про ексколег.