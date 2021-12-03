Подпольный «сервисный центр МВД»: в Украине изготовляли техпаспорта для угнанных авто и водительские права

Служба безопасности Украины разоблачила подпольный центр, где изготовляли фейковые свидетельства о регистрации угнанных авто и водительские права. Дельцы успели "обслужить" несколько сотен человек.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"СБУ прекратила деятельность граждан, которые несанкционированно вмешивались в Единый государственный реестр транспортных средств (ЕГРТЗ). Это позволило злоумышленникам наладить противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, дельцы успели «обслужить» несколько сотен человек.

Фейковые техпаспорта производили в основном на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства.

При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности, за вождение авто в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения. «Клиентов» искали среди личных контактов в криминальных кругах. Стоили подделки около $800 США.

По данным следствия, противоправную схему наладили трое киевлян. «Производством» фальшивок занимались дома.

Используя личные связи в сервисных центрах МВД, дельцы имели возможность получать информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволило им производить фейковые техпаспорта на авто «с историей» или на нерастаможенные.

Что касается поддельных водительских удостоверений, то злоумышленники действовали по простой схеме: в базе данных находили законопослушного водителя, который имеет схожие с нарушителем данные, и печатали «водительские права» уже с новым фото. Таким образом, нарушитель мог беспрепятственно передвигаться, несмотря на запрет вождения.

По предварительной информации, этот подпольный сервисный центр действовал несколько лет.

В настоящее время двум злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Напомним, СБУ разоблачила в одном из районных советов Киевской области масштабную схему вымогательства денег у граждан за решение земельных вопросов.