Подружжю колаборантів з Донеччини загрожує довічне ув’язнення

У Державному бюро розслідувано завершили розслідування щодо подружжя колишніх поліцейських Донеччини, які перейшли на бік ворога та обійняли посади так званих "помічників прокурора Володарського району генеральної прокуратури ДНР".

Обвинувальні акти направлено до суду. Подружжя експравоохоронців обвинувачується у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України), а чоловік також і у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, повідомили у ДБР.

У березні 2022 року під час тимчасової окупації Нікольського району Донецької області чоловік та дружина підтримали прихід режиму агресорів.

Чоловік для "зміцнення" окупаційної влади в інтерв'ю одному з пропагандистських телеканалів публічно зневажав правоохоронну систему України. Він також активно просував наративи РФ, що Україна, як держава не повинна існувати.

Служба безпеки затримала ще одну пособницю РФ під час комплексних заходів на Вінниччині.Зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру.