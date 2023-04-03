Погрожував очільнику єврейської громади Закарпаття: СБУ затримала російського агента-антисеміта (ФОТО, ВІДЕО)

Служба безпеки затримала мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, у грудні 2022 року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв. Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади "авторську" псевдонаукову працю, в якій "обґрунтовує" свою ненависть до цієї національності.

Встановлено, що до 2014 року фігурант тимчасово проживав на території Північної Осетії РФ. Наразі співробітники Служби безпеки України детально вивчають зв’язки чоловіка зі спецслужбами Російської Федерації.

Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби РФ.

Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Вона через месенджер налагодила контакт з представником російської спецслужби, від якого отримувала завдання для проведення підривної діяльності проти України.