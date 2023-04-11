Поліція й СБУ піймали митника на хабарі за ввезення з Молдови 4 мільйонів гривень (ФОТО)

Слідчі Головного управління поліції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України в Одеській області викрили на хабарництві старшого державного інспектора митного посту "Білгород-Дністровський" Одеської митниці. Про це повідомляють обласна поліція, прокуратура та СБУ.

За даними слідства, митник вимагав у громадянина хабар за ввезення без декларування 4 мільйонів гривень на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Маяки - Удобне - Паланка" на кордоні з Молдовою.

Свої "послуги" він оцінив у 3% від цієї суми, вимагаючи, відповідно, 3 тисячі євро. Співробітника митниці затримали після одержання другого траншу неправомірних коштів, вилучивши у нього речові докази протиправної діяльності.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря), обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом виходу під заставу в 400 тисяч гривень.

Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: СБУ

Також його відсторонено від займаної посади. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється причетність до цього інших працівників митниці.

Нагадаємо також, що в лютому поліція й СБУ викрили начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби: повідомлялося, що він налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.