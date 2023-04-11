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Поліція й СБУ піймали митника на хабарі за ввезення з Молдови 4 мільйонів гривень (ФОТО)
Слідчі Головного управління поліції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України в Одеській області викрили на хабарництві старшого державного інспектора митного посту "Білгород-Дністровський" Одеської митниці. Про це повідомляють обласна поліція, прокуратура та СБУ.
За даними слідства, митник вимагав у громадянина хабар за ввезення без декларування 4 мільйонів гривень на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Маяки - Удобне - Паланка" на кордоні з Молдовою.
Свої "послуги" він оцінив у 3% від цієї суми, вимагаючи, відповідно, 3 тисячі євро. Співробітника митниці затримали після одержання другого траншу неправомірних коштів, вилучивши у нього речові докази протиправної діяльності.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря), обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом виходу під заставу в 400 тисяч гривень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також його відсторонено від займаної посади. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється причетність до цього інших працівників митниці.
Нагадаємо також, що в лютому поліція й СБУ викрили начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби: повідомлялося, що він налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.