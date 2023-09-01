Поліція піймала нових членів коростишівської банди рекетирів: погрожували розправою свідкам (ФОТО)

Поліція затримала ще двох членів угрупування, підозрюваного у низці злочинів, зокрема "вибиванні" неіснуючих боргів у громадян, яка діяла у Коростишеві Житомирської області. Як повідомляють обласна поліція та прокуратура, це 30-річний коростишівець та його 21-річний поплічник.

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Зазначається, що до правоохоронців звернувся 25-річний містянин, який повідомив, що знайомий наніс йому тілесні ушкодження через нібито обман та відмову надати гроші "на цигарки". Надалі кривдник у багажнику автомобіля вивіз заявника до лісу, де побив.

Окрім того, цей же молодик разом з іншим своїм знайомим у ніч на 24 серпня примушували цивільне подружжя, які є свідком та потерпілим у кримінальному провадженні щодо його спільників, сфальсифікувати покази або ж взагалі відмовитися від звинувачень. Для "переконливості" своїх вимог чоловіки погрожували фізичною розправою у разі відмови.

До того ж, як встановили поліцейські, один з фігурантів, 30-річний, упродовж майже пів року вимагав у двох інших містян вигадані борги: один із потерпілих начебто завинив йому 50 тисяч, а інший – 5 тисяч.

Чоловік встановлював строки повернення "боргів", а в разі невиконання його умов – погрожував фізичною розправою. Один із потерпілих одразу ж передав чоловікові 10 тисяч, однак вимагач вирішив збільшити суму боргу до 100 тисяч гривень.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у примушенні свідка та потерпілого до відмови від давання показань та до давання завідомо неправдивих показань шляхом погрози насильством (стаття 386 Кримінального кодеку).

Крім цього, 30-річному коростишівцю інкримінують вимагання передачі чужого майна, поєднане з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (частина 4 статті 189 КК).

Фото: ГУНП в Житомирській області Фото: ГУНП в Житомирській області Фото: ГУНП в Житомирській області Фото: Житомирська обласна прокуратура

Його поплічнику інкримінують незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (частина 2 статті 146 КК). Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що розслідування триває. Нині до поліції звернулося понад 10 потерпілих від неправомірних дій угрупування. Поліція звертається до громадян, які могли стати потерпілими від цієї злочинної групи або яким відома інформація, що може бути важливою для слідства, звертатися за телефонами: +380687328202, +380976481531.

Нагадаємо, що 15 серпня було затримано відразу вісім членів банди: фігуранти "попалися" на епізоді, за яким вимагали у військового 190 тисяч гривень неіснуючого боргу, поставивши чоловіка "на лічильник".