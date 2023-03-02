Поліція піймала шахрайське ОЗУ, що обікрало бізнес та державу на десятки мільйонів: які товари "продавали"

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Нацполіції провели масштабну спецоперацію для затримання 10 учасників злочинної організації, яких підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах, створенні злочинної організації та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

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Як ідеться у повідомленні Нацполіції, стійке та чітко структуроване ієрархічне об’єднання з розподілом ролей було створене мешканцями Києві у 2022 році.

Зловмисники через посередників реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив, дизельного пального та промислових електрогенераторів. Для пошуку покупців діяла розгалужена система колцентрів, працівники яких рекламували товар в інтернеті і робили масові SMS-розсилки.

Для стабільності роботи організатори розподілили учасників на окремі структуровані групи з визначеними керівниками, які відповідали за підготовку та проведення окремих етапів злочинної діяльності.

За даними поліції, зловмисники при спілкуванні з покупцями використовували інтернет-телефонію з віртуальними номерами, обмін та створення документів проводили виключно за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а для перерахунку коштів надавали реквізити фіктивних фірм, спеціально створених для злочинної діяльності.

Серед покупців були переважно агропідприємства та профільні господарства, а також підприємства, які хотіли підготуватися до можливого "блекауту" і планували придбати електрогенератори.

Зазначається, що фігуранти були добре обізнані зі специфікою торгівлі такими товарами, надавали детальну консультацію щодо вибору та запевняли про надійність поставок.

Коли покупці починали цікавитися пропозицією і телефонували шахраям, працівники колцентру "брали в роботу" потенційних покупців, адже їхня пропозиція була нижчою за ринкову вартість.

Після укладання договорів на поставку товарів покупці перераховували кошти на фіктивні підприємства, однак сама продукція не поставлялася, а зловмисники надалі не відповідали на дзвінки.

Також встановлено, що організатор брав участь і в тендерах. Для цього він купляв підприємства з чистою фінансовою історією, оформляв їх на підставних осіб і подавав документи на участь у тендерах, виставляючи ціну на 10-15 копійок менше середньої, і виграючи їх.

Специфікою участі у цих тендерах було укладання договору за повною передплатою. Після підписання договору про поставку протягом десяти днів продукції організатор надавав розрахунковий рахунок банку, куди потерпілі надсилали кошти. Таким чином у шахраїв було 10 днів на те, аби вивести гроші або у фінансових установах, або на криптогаманці, і зникнути.

Працівники карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління за сприяння служб безпеки державних підприємств та Державної служби фінансового моніторингу України попередили такі шахрайські дії відносно двох держпідприємств. Загальна сума збитку для держави могла б становити близько 30 мільйонів гривень.

Загалом правоохоронці задокументували 14 епізодів шахрайства. Загальна сума збитків потерпілим складає близько 50 мільйонів гривень. Разом з тим кількість потерпілих від діяльності злочинної організації може бути в рази більше, а сума збитків від неї - перевищувати 100 мільйонів гривень.

1 березня, на підставі ухвал суду працівники ДКР спільно зі слідчими ГСУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провели 59 обшуків на території Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Волинської, Чернівецької та Сумської областей. Загалом до заходів було залучено 250 поліцейських – оперативних працівників, слідчих та спецпризначенців.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Заходи проводилися у помешканнях фігурантів, в їхніх автомобілях, в колцентрах, банківських установах, де зберігалися гроші та документи, і в офісах фінансових установ, де зловмисникам видавали готівку.

Правоохоронці вилучили документи про функціонування фіктивних підприємств, печатки та штампи, банківські картки, через які виводилися викрадені кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, дев'ять автомобілів преміум-класу, які були придбанні у період злочинної діяльності, та близько 10 мільйонів гривень.

Організатора та дев’ятьох активних учасників було затримано на гарячому та оголошено про підозру в створення, керівництві злочинною організацією чи участі в ній, шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Слідчі подали клопотання до суду щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.