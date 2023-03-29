Поліція піймала шахраїв, що за допомогою дрона викрадали гроші через фейкові "пункти обміну валют" (ВІДЕО)

Слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції викрили організовану злочинну групу, яка вчиняла шахрайства в різних областях України. Як ідеться в повідомленні відомства, до її складу входило п’ятеро осіб - троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили функції між собою.

Діяли фігуранти за завчасно розробленою схемою: розміщували в інтернеті оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. При цьому їх цікавили лише великі суми.

Зловмисники домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для "облаштування" обмінного пункту. У підготовленому МАФі вони робили спеціальний "ремонт". Так у приміщенні з’являлося два отвори: в стелі - для квадрокоптера, за допомогою якого викрадали гроші, і в стіні - для втечі "працівниці".

Коли "касирка" отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала "керівнику" з проханням "відкрити сейф" - це і був сигнал для спільника-оператора безпілотника.

Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала "керівнику", але цього разу просила "закрити сейф": після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця "обмінника" втікала через "запасний вихід". Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Правоохоронці також опублікували відео викриття зловмисників, з якого випливає, що це сталося у Києві, але потерпілий був зі Львова.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити. Поліція провела обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у гаражних приміщеннях та автомобілях, які вони використовували під час підготовки та скоєння злочинів.

У результаті було вилученомашини, безпілотний літальний апарат та пульт керування ним, гроші та номерні знаки, які зловмисники використовували для "прикриття" під час скоєння злочинів.

Наразі всім учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру за частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Вже встановлено, що фігуранти ошукали трьох громадян і привласнили близько 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів. Тривають заходи для встановлення причетності зловмисників до аналогічних злочинів, а також викриття повного кола осіб, залучених до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, що раніше поліція неодноразово повідомляла про викриття схем з викрадання великих сум грошей під виглядом обмінників. Зокрема, такий свого часу працював на вулиці Шовковичній в самому центрі Києва, а також на вулиці Під Дубом у центрі Львова.