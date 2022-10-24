Поліція розкрила замах на бізнесмена Сала, якого спробували підірвати в Києві у 2019 році

Головне слідче управління та департамент карного розшуку Нацполіції викрили організовану злочинну групу, яка у 2019 році на виїзді з Києва намагалася вчинити замовне вбивство колишнього співвласника харківської фармацевтичної групи компаній "Здоров'я" Ігоря Сала.

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Як повідомляють у поліції, слідство встановило, що в травні 2019 року члени злочинної групи, до якої входили мешканці Харківщини, отримали замовлення злочину за грошову винагороду.

Понад півроку вони ретельно готувалися до злочину: вели спостереження за офісом та місцем проживання бізнесмена, вивчали спосіб його життя, маршрути руху тощо. На початку листопада до броньованого автомобіля Mercedes-Benz S600 бізнесмена, який зупинився на світлофорі на Брест-Литовському шосе поблизу села Чайки, впритул під'їхав мотоцикліст та поклав на дах машини вибухівку.

За кілька секунд вибухівка здетонувала, внаслідок чого бізнесмен та його водій отримали численні ушкодження, а поліцейський, який за договором здійснював охорону, загинув.

Слідчі спільно з оперативниками карного розшуку впродовж трьох років провели значну кількість слідчих і розшукових дій, за результатами яких отримали вагомі докази причетності до вчинення цих особливо тяжких злочинів двох жителів міста Харкова.

Однак один із підозрюваних після вчинення злочину втік до Росії та прийняв її громадянство, він знаходиться у розшуку. Іншого ж співучасника виконання вбивства на замовлення наразі взято під варту.

Обом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених пунктом 5 частини 2 статті 115 (умисне вбивство способом, небезпечним для життя багатьох осіб), частиною 2 статті 15 та пунктами 1, 5, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення групою осіб).

Також їм інкримінують частину 2 статті 28 і частину 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), частину 2 статті 28 та частину 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За місцями проживання та реєстрації підозрюваних проведено санкціоновані обшуки, у ході яких вилучено додаткові речові докази, що підтверджують їх причетність до вчинення цих злочинів.