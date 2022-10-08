Поліція розслідує черговий злочин окупантів. На Харківщині знайшли ще 4 тіла зі слідами насильницької смерті

В селищі Куп'янськ-Вузловий в Харківській області працівники Національної поліції знайшли поховання з 4 тілами зі слідами насильницької смерті. Про це повідомляє Національна поліція Харківської області.

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"Правоохоронці виявили два поховання. В одному знаходилося тіло жінки, в іншому – один чоловік і дві жінки. Тіла усіх загиблих ідентифіковані. Чотирьох загиблих, серед яких одна родина і їх сусідка, місцеві мешканці виявили в льоху приватного будинку в середині вересня і перепоховали на території власних домоволодінь", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним з одного поховання було вилучено тіло 73-річної жінки. Під час огляду території іншого домоволодіння правоохоронці вилучили три тіла. Загиблими виявилися 71 та 49-річні жінки, 27-річний чоловік. Всі тіла мають тілесні ушкодження у вигляді вогнепальних поранень.

Поліцейські зібрали речові докази та направили на експертне дослідження.

Співробітники СБУ спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідують цей воєнний злочин за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у звільненому Лимані було виявлено два поховання з цивільними, наразі розпочато ексгумацію та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації.