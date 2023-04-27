Поліція спіймала контрабандиста героїну, якого розшукував Інтерпол (ВІДЕО)

У рамках розслідування кримінального провадження щодо збуту наркотиків слідчі виявили громадянина Туреччини, який із 2022 року розшукувався через Інтерпол за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних з контрабандою наркотичних засобів.

Про це повідомила Нацполіція.

Зокрема встановлено, що під час транспортування героїну та марихуани 44-річного контрабандиста затримали правоохоронці Туреччини, однак надалі, щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник втік та переховувався в Україні.

Відео: Нацполіція

Іноземцю обрали запобіжний захід – тимчасовий арешт. Планується розпочати процедуру його екстрадиції до Турецької Республіки.

Нагадаємо, Українська соціологічна платформа опублікувала дослідження на тему боротьби з наркоторгівлею в Україні. За його результатами лише п'ять відсотків українців вважають, що держава дуже ефективна в протидії розповсюдженню наркотиків. Переважна більшість респондентів називають роботу в цьому напрямку не дуже або взагалі неефективною.