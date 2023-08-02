Поліція викрила шахраїв, що видурили з військових та волонтерів 20 мільйонів гривень (ВІДЕО)

Правоохоронці викрили й затримали групу шахраїв, які привласнили, за попередньою інформацією понад 20 мільйонів гривень під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб Збройних сил України. Про це повіломляють Нацполіція та Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що до злочинної групи входили організатор та троє спільників. Фігуранти розміщували на відомих торгівельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою з-за кордону та квадрокоптерів для потреб армії за найбільш привабливою ціною.

У подальшому ж вони отримували кошти в якості передплати, зокрема від військових та волонтерів, але свої зобов’язання не виконували і більше не виходили на зв'язок.

Наразі проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Вилучено 43 мобільних телефони, SIM-карти, п'ять ноутбуків, 87 банківських карток і готівку.

Викриття проводили оперативники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області спільно з працівниками департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом ОГП.

Учасникам групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (частини 3 та 5 статті 27, частина 4 статті 190 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці проводять оперативні та слідчі дії для встановлення й інших осіб, причетних до злочинної діяльності, та перевіряють причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.

Нагадаємо також, що напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру приватному підприємцю з Києва, який шахрайським способом заволодів майже 7 мільйонами гривень, обдуривши військову частину.