Поліція з початку війни розпочала понад 24,5 тисячі кримінальних справ проти російських окупантів

Національна поліція протягом п'яти місяців війни Росії проти України розпочала понад 24,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями РФ. 385 російських окупантів та їх пособники мають офіційний статус підозрюваних.

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Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

Зазначається, що поліція з початку війни опрацювала близько 3,5 мільйона повідомлень громадян. Загалом зареєстровано понад 106 тисяч злочинів, і це всього на 6% менше, ніж минулого року.

Також Нацполіція розпочала понад 24,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями Російської Федерації. Наразі 385 російських окупантів та їх пособники мають офіційний статус підозрюваних.

"Понад 1000 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність. 174 особи отримали повідомлення про підозру. Крім того, поліцейські затримали понад 1530 осіб, причетних до диверсійної діяльності", - поінформував Ігор Клименко.

За його словами, посилення відповідальності за майнові злочини в умовах воєнного стану вплинуло на ріст цієї категорії правопорушень. Таких зареєстровано понад 24,5 тисячі, а це вдвічі менше, ніж того року. Поменшала і кількість ДТП - майже утричі. Також знизилася на 30% смертність на дорогах.

Натомість наразі є зростання незаконного поводження зі зброєю, умисних вбивств та викрадень транспорту. Проте одна із найбільш болючих тем, як наголошує Клименко, - потерпілі від війни діти.

"Страшна статистика: 358 дітей загинуло, 684 - поранено. За цей час поліція отримала повідомлення про зникнення 3779 маленьких українців. За лічені години вдалося знайти 3591 зниклу дитину. 188 діток ще знаходяться у розшуку. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти та повернути в родину кожну загублену дитину", - підкреслив він.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков запропонував після перемоги України у війні провести трибунал над російськими військовими злочинцями у Харкові.