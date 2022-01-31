Полиция задержала группировку, которая планировала массовые беспорядки в Украине

Национальная полиция Украины провела комплекс мер по задержанию группы злоумышленников, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

Об этом вечером 30 января сообщила пресс-служба Нацполиции.

В настоящее время правоохранители не сообщили подробности задержания, детали планируют раскрыть на предстоящем брифинге.

"Завтра, 31 января, с участием министра внутренних дел и председателя Нацполиции состоится брифинг по задержанию лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины", — сказано в сообщении Нацполиции.

Ранее, в начале января, Служба безопасности Украины накрыла в Киеве группу террористов-неонацистов. В ходе расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по кличке "Гитлер".

По результатам ряда следственных действий, в том числе экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности.