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Полиция задержала группировку, которая планировала массовые беспорядки в Украине
Национальная полиция Украины провела комплекс мер по задержанию группы злоумышленников, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.
Об этом вечером 30 января сообщила пресс-служба Нацполиции.
В настоящее время правоохранители не сообщили подробности задержания, детали планируют раскрыть на предстоящем брифинге.
Ранее, в начале января, Служба безопасности Украины накрыла в Киеве группу террористов-неонацистов. В ходе расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по кличке "Гитлер".Подписывайтесь на наш YouTube канал
По результатам ряда следственных действий, в том числе экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности.