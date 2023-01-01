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Поліція затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав феєрверк в Києві на Подолі (ФОТО, ВІДЕО)
Полиція Києва затримала 47-річного мешканця Подолу, який на вулиці Костянтинівській попри заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану запускав феєрверк.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео із феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах.
З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. У квартирі затриманного був проведений обшук.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверку.
Поліцейські Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо, 31 грудня напередодні святкування Нового року та у новорічну ніч Україна пережила кілька хвиль потужних ракетних атак з боку РФ.