Поліція затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав феєрверк в Києві на Подолі (ФОТО, ВІДЕО)

Полиція Києва затримала 47-річного мешканця Подолу, який на вулиці Костянтинівській попри заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану запускав феєрверк.

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Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео із феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах.

З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. У квартирі затриманного був проведений обшук.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверку.

Поліцейські Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, 31 грудня напередодні святкування Нового року та у новорічну ніч Україна пережила кілька хвиль потужних ракетних атак з боку РФ.