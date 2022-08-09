Поліція затримала осіб, які торгували автомобілями, отриманими як гуманітарка для ЗСУ

Співробітники Національної поліції затримали групу осіб, які торгували автомобілями, одержаними як гуманітарна допомога для Збройних сил України. Про це повідомляє Управління комунікацій Національної поліції.

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"Учасники угруповання під прикриттям благодійної організації з квітня цього року ввезли на територію України 135 автомобілів для подальшої реалізації з метою власного збагачення", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організатором злочинної осхеми був мешканець Дніпра, який заснував благодійну організацію. Він та його спільники після початку російської військової агресії виїжджали за кордон та під виглядом благодійної діяльності та ввозили на територію України автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу. Надалі замість передати транспортні ЗСУ зловмисники продавали їх.

У ході оперативних дій поліцейські здійснили оперативну закупівлю трьох транспортних засобів у Дніпрі. Встановлено, що зловмисники торгували автомобілями на території Івано-Франківської та Львівської областей.

У ході 30 обшуків за адресами проживання та діяльності фігурантів правоохоронці вилучили 33 автомобілі, ввезені на територію України як гуманітарну допомогу, а також інші докази їхньої протиправної діяльності.

Слідчі дії проводяться у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше співробітники Національної поліції затримали двох мешканців Львівської області, які вкрали у волонтерів бронежилети та бронеплити перед відправкою на передову .