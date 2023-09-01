Поліція затримала злочинну групу, що крала нафту з трубопроводу на Чернігівщині (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція затримала у Полтавській області учасників міжрегіональної злочинної групи, що викрадали нафту з трубопроводу на Чернігівщині. Про це повідомляють обласні управління поліції та прокуратура.

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Слідчі ГУНП та оперативники облуправління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили, що створили злочинне угруповання двоє раніше судимих за аналогічні злочини уродженців міста Лубни. В якості спільників вони залучили колишніх працівників правоохоронних органів та мешканців двох областей.

Діяли фігуранти за чітко продуманою схемою: заздалегідь підібрали найбільш вдале місце для "врізки", придбали землерийну машину і незаконно підʼєдналися до нафтотрубопроводу одного з газопереробних заводів на території Чернігівської області.

Від місця "врізки" зловмисники проклали під ґрунтом відвід загальною довжиною близько 5 км. З протилежного боку відводу встановили резервуар для накопичення викраденої вуглеводної сировини.

Щоб мінімізувати ризик викриття, ділки здійснювали забір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі. Після кожної крадіжки зловмисники навіть організовували вивезення ґрунту з місця вчинення злочину для приховування слідів.

Кожен з учасників злочинного угруповання мав чітко визначену роль і дотримувався правил конспірації: для спілкування використовувалися виключно радіостанції, а для роботи у пізній час — біноклі нічного бачення і тепловізори.

Викрадену нафту ділки вивозили спеціально обладнаними вантажними автомобілями. За одну "ходку" ділки викрадали до 12 кубічних метрів сировини, яку надалі збували нафтобазам та різним комерційним структурам на території Полтавської, Чернігівської та Черкаської областей, в результаті чого отримували понад 500 тисяч гривень прибутку.

Правоохоронці за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення "Полтава" із залученням експертів та кінологів затримали учасників злочинної групи під час крадіжки нафти.

За місцями проживання, реєстрації та в автомобілях фігурантів провели 18 обшуків, у ході яких вилучено спецтехніку, вантажні та легкові автомобілі, обладнання для закачування вуглеводневої сировини, документи та чорнові записи.

Фото: ГУНП в Полтавській області Фото: ГУНП в Полтавській області Фото: ГУНП в Полтавській області Фото: ГУНП в Полтавській області Фото: ГУНП в Полтавській області Фото: ГУНП в Полтавській області Фото: ГУНП в Полтавській області Фото: Полтавська обласна прокуратура Фото: Полтавська обласна прокуратура Фото: Полтавська обласна прокуратура Фото: Полтавська обласна прокуратура Фото: Полтавська обласна прокуратура

Наразі пʼятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану) і частиною 2 статті 292 (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу.

Затриманих помістили до ізолятору тимчасового тримання в Полтаві. Після проведення усіх процесуальних дій прийматиметься рішення про повідомлення іншим фігурантам про підозру.