Полковник ДСНС торгував державним пальним: для цього обладнав у своєму маєтку міні-АЗС (ФОТО)

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та повідомили про підозру запорізькому полковника ДСНС, який торгував відомчим пальним та наживався на війні. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що пальне ДСНС виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Проте, воно розкрадалось та надалі продавалось або ним заправлялись приватні вантажівки.

Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку.

Крім того, заправщиками залучались чинні співробітники ДСНС. Ці "рятувальники" за місцем своєї служби не з’являлися місяцями, хоча й отримували зарплатню. Один з підозрюваних взагалі виконував функції заправника "чорного палива" і постійно знаходився на території домоволодіння полковника.

"У ході слідчих дій знайдено талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу. Гроші в різній валюті на суму понад 8 мільйонів в гривневому еквіваленті", - зазначили в ДБР.

Крім того, полковник володіє преміум-автомобілями та розкішним маєтком на березі Дніпра.

"Це - далеко не весь перелік виявленого під час проведення обшуків працівниками ДБР у начальника аварійно-рятувального загону Запорізького ДСНС", - підкреслили у відомстві.

Також перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння земельною ділянкою в центрі Запоріжжя на якій зведено маєток головного фігуранта.

"За даними слідства, ця земля перебувала у користуванні колишньої метрологічної станції ДСНС та "загадково" перейшла у власність "ділка"", - зауважують правоохоронці.

ДБР повідомило про підозру за ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України всім шести фігурантам. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.