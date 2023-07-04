Половина підроблених годинників у світі — копії Rolex: як компанія намагається вирішити проблему

Кількість підробок годинників системно зростає, причому близько половини підробок — це копії Rolex. Тому компанія посилює перевірку та запровадила програму сертифікації вживаних годинників.

Про це свідчать дані дилера вживаних годинників Watchfinder & Co, передає агентство Bloomberg.

У 2022 році близько 10% годинників, які компанія отримала від продавців для подальшої реалізації, були визначені як підробки під час процесу автентифікації.

"Rolex є найпривабливішим брендом люксових годинників і користується найвищим попитом, отже, його копії роблять найчастіше", — сказав голова виконавчого директора Watchfinder Ар'єна ван де Валла.

Він зауважив, що підробки стають все більш витонченими, і їх важче відрізнити від оригіналу. Раніше Watchfinder міг ідентифікувати близько 80% фальшивих годинників тільки на вигляд, але тепер — 20%. Тепер фахівці проводять більш детальну перевірку, зокрема, відкривають задній корпус годинників і перевіряють механізми.

З'ясувалося, що одна з причин у тому, що спеціалісти виробників годинників вступають у змову х шахраями та допомагають їм створити копії, які неможливо відрізнити.

Троє колишніх співробітників компанії Omega, яка є частиною Swatch Group AG, брали участь у злочинній змові з продажу Omega Speedmaster Frankenstein. Годинник придбала сама ж Omega на аукціоні за понад $3 млн. Лише з часом з'ясували, що придбали копію.

У зв'язку з такими випадками Rolex розпочала програму сертифікації вживаних годинників, яка перевіряє автентичність вживаних годинників, які продаються через авторизованих дилерів.

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