"Полював" на HIMARS на Одещині: СБУ затримала ще одного зрадника (ВІДЕО)

Служба безпеки викрила ще одного агента російських спецслужб у результаті агентурно-оперативної роботи на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, ворог завербував строковика після початку повномасштабної агресії. Йому обрали псевдонім "Кримчанин".

"За вказівкою російської спецслужби їхній агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону. Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS", - йдеться у повідомленні.

Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському "куратору" через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора окупантів. Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини.