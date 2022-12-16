Понад 12 років за гратами проведе інформатор, який "полював" за бойовими позиціями HIMARS

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого поплічника, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку.

Насамперед він намагався виявити можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем "HIMARS".

Крім цього, передавав окупантам точні координати об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Саме за його "наводкой" загарбники вдарили по водозабірній системі у місті Селидове.

За даними слідства, колаборантом виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення підтримував зв’язок з окупантами та прагнув допомагати у війні проти України.

Зібрану інформацію він передавав через "зв’язкового". Ним був учасник підконтрольної рф терористичної організації "народна міліція "днр".

Передачу координат здійснював через заборонені соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники" у вигляді фотоматеріалів з позначками об’єктів на електронних картах.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку;

флеш-накопичувачі;

мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у ході спецоперації у серпні цього року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому покарання у вигляді 12 років і 6 місяців ув’язнення.

Його визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони. Зловмисники проведуть за ґратами від 10 до 13 років.