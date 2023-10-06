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Понад 17 млрд грн: в Україні арештували всі активи Фрідмана, Авена та Косогова
Суд арештував всі корпоративні права, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Бізнесмени входять до оточення президента РФ Володимира Путіна та звинувачуються у причетності до масштабного фінансування війни Росії проти України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, вартість арештованих активів оцінується понад 17 млрд грн.
Під арешт потрапили 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими володіють кремлівські олігархи володіють або є їх кінцевими бенефіціарами через офшорні компанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. Арешт цього майна не дозволить російським власникам переписати його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України", - повідомили в СБУ.
У відомстві додали, що наразі підозрювані знаходяться за межами України, але СБУ проводить комплексні заходи для розкриття всіх обставин їхньої діяльності.
Нагадаємо, 5 вересня Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України. Йому було повідомлено про підозру.