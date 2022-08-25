Понад 300 мільйонів гривень сина Януковича віддали ЗСУ

Арештовані кошти ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», власником 100% акцій якого з 2011 року був старший син колишнього президента Олександр Янукович, передали на потреби Збройних сил України.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови. Адже гроші не мають законного джерела походження.

Тож банківські робітники, за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом.

Втім, під час здійснення досудового розслідування прокурорами Офісу Генерального прокурора було накладено арешт на грошові кошти службових осіб ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», та безпосередньо кошти сина експрезидента. Згодом судовими рішеннями гроші були передані АРМА.

Ще з початку збройної агресії РФ прокурори Офісу Генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента.

"Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно в управління АРМА було передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн.