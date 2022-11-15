Посадовці на Одещині вимагали хабарі від експортерів "зернового коридору" – ДБР (ФОТО)

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему поборів посадовими особами Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області з експортерів "зернового коридору".

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому "зерновому коридору". Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовці для приховування своїх дій визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди.

Правоохоронці у вівторок, 15 листопада, проводять низку обшуків за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження. Наразі вже вилучили гроші від незаконної діяльності, документи, а також інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування.

Вирішується питання щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Міноборони РФ 2 листопада заявило, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.