Посадовця КМДА затримано за вимагання хабара з автоперевізників

Співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) спільно з прокуратурою Києва затримали за вимагання хабара одного із заступників директорату департаменту транспорту Київської міськадміністрації.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Посадовець розробив схему, за якою перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейс у Києві. У посередники він взяв свого близького друга, який очолював одне з державних підприємств столиці”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що чиновник вимагав від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів, 100 тис. дол. за безперешкодну підприємницьку діяльність та ще 120 тис. дол. - за продовження чотирьох договорів на перевезення пасажирів. При цьому, відповідно до умов воєнного стану, київська влада мала автоматично продовжити дію цих договорів до кінця війни.

Для того, аби підприємець швидше ухвалив «правильне рішення», зловмисники постійно тиснули на нього, проводили позапланові перевірки підприємств щодо дотримання умов договорів та правил перевезення пасажирів, складали акти про штучні порушення.

До початку російської агресії перевізник уже «сплачував» данину посадовцю, що також задокументовано працівниками ДБР.

ДБР затримало високопосадовця та його спільника «на гарячому» під час одержання чергового хабаря в сумі 220 тис. дол.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, його буде невідкладно відсторонено від виконання обов'язків.

"Міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією. Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями", - наголосив Кличко