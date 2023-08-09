Посадовця Міноборони підозрюють у розкраданні майже 16 млн грн

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР задокументувала злочинну діяльність заступника директора Департаменту фінансів Міністерства оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовець безпідставно надав дозвіл командуванню однієї з військових частин вінницького гарнізону на перерахування місцевій фірмі майже 16 млн бюджетних грн.

"Встановлено, що це була сума авансового платежу комерсантам, які згідно з укладеним договором мали побудувати об’їзну дорогу з інженерними укріпленнями навколо військової бази. Однак, підрядники не проводили жодних будівельних робіт, передбачених підписаним документом, а отримані державні гроші вивели у тінь та розікрали", - зауважують в СБУ.

На підставі зібраних доказів заступнику директора Департаменту Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

"Вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Посадовцю загрожує до 7 років позбавлення волі", - підкреслили в СБУ.

Там додали, шо наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності осіб, причетних до розкрадання бюджетних грошей.

Раніше СБУ затримала посадовців одеського військового квартирно-експлуатаційного управління, які регулярно вимагали "відкати" від підрядників, що ремонтували казарми для мобілізованих в Одеській області.