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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Посадовця Міноборони підозрюють у розкраданні майже 16 млн грн

СБУ повідомила про підозру посадовцю Міноборони, який допустив збитки держави на 15 млн грн під час ремонту дороги
СБУ повідомила про підозру посадовцю Міноборони, який допустив збитки держави на 16 млн грн під час ремонту дороги

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР задокументувала злочинну діяльність заступника директора Департаменту фінансів Міністерства оборони. 

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовець безпідставно надав дозвіл командуванню однієї з військових частин вінницького гарнізону на перерахування місцевій фірмі майже 16 млн бюджетних грн.

"Встановлено, що це була сума авансового платежу комерсантам, які згідно з укладеним договором мали побудувати об’їзну дорогу з інженерними укріпленнями навколо військової бази. Однак, підрядники не проводили жодних будівельних робіт, передбачених підписаним документом, а отримані державні гроші вивели у тінь та розікрали", - зауважують в СБУ.

На підставі зібраних доказів заступнику директора Департаменту Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

"Вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Посадовцю загрожує до 7 років позбавлення волі", - підкреслили в СБУ.

Там додали, шо наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності осіб, причетних до розкрадання бюджетних грошей.

Раніше СБУ затримала посадовців одеського військового квартирно-експлуатаційного управління, які регулярно вимагали "відкати" від підрядників, що ремонтували казарми для мобілізованих в Одеській області. 

Автор:
Світлана Манько