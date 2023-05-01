Посадовцю з Нацпарку на Херсонщині, який передав окупантам державне майно, загрожує довічне ув'язнення

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику директора Національного природного парку "Нижньодніпровський", який передав окупантам передав майно Нацпарку. Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Чоловік з перших днів окупації Херсонської області перейшов на бік ворога та всіляко став допомагати окупантам встановлювати їхній режим, повідомляють у ДБР.

Він віддав окупантам два катери загальною вартістю майже два мільйони гривень, які окупанти використовували для патрулювання Дніпра та контролю Антонівського мосту.

Також зрадник брав активну участь у створенні так званого "Департамента екологии и природных ресурсов Херсонской области", що увійшов до складу окупаційної влади та діє за законами РФ. Він готував нормативні документи фейкової установи, створював штатну структуру, агітував херсонців йти працювати до "департаменту".

За інформацією ДБР, колаборант активно співпрацював з колишнім "міністром зв'язку ДНР" Віктором Яценко та "вице-губернатором Херсонской области" Губаревою.

Наразі посадовець Нацпарку переховується на тимчасово окупованій частині Херсонщині.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомляє про викритя ще шістьох колаборанток, причетних до організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.