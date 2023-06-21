Посадовець "Укренерго" виявився агентом ФСБ: "зливав" ворогу інформацію про стан об’єктів енергосистеми України

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ, який "зливав" ворогу детальну інформацію про стан об’єктів енергосистеми України та готував нові удари РФ по електропідстанціях в 5 областях України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за вказівкою агресора зловмисник збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

"Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України", - підкреслили в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії "Укренерго", який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії", - зауважують в СБУ.

Там встановили, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в "сплячий режим".

Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Отримані відомості зрадник передавав окупантам через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки провела масштабну спецоперацію у декількох областях України. У результаті комплексних заходів затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановлено особу їх російського "куратора".