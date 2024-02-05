Посадовець Верховного Суду України чекав новий наступ РФ і сподівався на швидку окупацію (ВІДЕО)

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію нашої держави.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що відомство отримало записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

"Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави", - зауважують в СБУ.

Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Також фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Повідомляється, що ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

Як зауважують в СБУ, під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

прокремлівську літературу.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою)", - наголосили в СБУ.

Там додали, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 31 січня колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО під заставу у 18,168 млн грн.