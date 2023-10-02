Викрили на мільйонних оборудках: посадовиці податкової служби Кіровоградщини загрожує 5 років тюрми

За матеріалами Державного бюро розслідувань, керівниці відділу податкової служби Кіровоградської області, яка вимагала хабарі від підприємців в обмін на перешкоджання їхньому бізнесу оголосили підозру у зловживанні службовим становищем (ч2 статті 369-2 Кримінального кодексу України). Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як встановило слідство, керівниця відділу, відповідальна за контроль за поверненням ПДВ, розробила схему збагачення за допомогою підприємців. Вона скористалася поширеною практикою масового блокування податкових накладних та їх віднесення до категорії ризикових платників податків.

Керівництво підприємств було змушене "купувати" послуги реєстрації податкових накладних в "ручному режимі", а плата за це складала 1% від загальної суми.

У червні 2023 року правоохоронці затримали посадовицю "на гарячому". Під час затримання вона намагалася приховати гроші в дитячому візку.

Під час обшуків в її місці проживання було виявлено мільйони гривень у різних валютах.

У ДБР зазначили, зловмисниця після затримання внесла заставу у розмірі 268 тис. грн., які були перераховані на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини мав доступ до місця зберігання техніки і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди