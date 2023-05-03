​​Поширювали дезінформацію і дестабілізували ситуацію в Україні: СБУ викрила мережу ботоферм (ФОТО)

Кіберпідрозділи Служби безпеки спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які займалися поширення дезінформації для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Було ліквідовано дев’ять ботоферм, які діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Для розповсюдження фейків зловмисники створили понад 5 тисяч анонімних акаунтів у соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter з аудиторію - майже 200 тисяч користувачів. Вони намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва держави в умовах війни, повідомляє СБУ.

Також вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та "мінування" об’єктів з масовим скупченням людей.

Під час обшуків у зловмисників було виявлено ппаратно-програмні комплекси для "вирощування" ботів, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності; банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні "вкиди"; 5 тис. SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку; GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Нагадаємо, у Харкові затримали прокурора, який запропонував своєму знайомому за винагороду у 35 тис доларів США зареєструвати кримінальне провадження та сприяти швидкому проведенню досудового розслідування.