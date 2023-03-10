Поширюють режим Кремля на окупованих територіях. СБУ повідомила про підозру 10 керівникам "уряду Л/ДНР"

Служба безпеки України системно викриває злочини окупаційних адміністрацій у тимчасово захоплених районах сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 10 керівникам “уряду Л/ДНР".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, після повномасштабного вторгнення вони виконують завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Одним із фігурантів є так званий "міністр агропромислового комплексу ДНР", який передав на баланс російських монополій місцеві сільськогосподарські підприємства. Також він брав безпосередню участь в організації вивезення українського зерна з регіону до країни-агресора.

Ще однією поплічницею ворога є "перша заступниця міністра охорони здоров’я ДНР" та її підлегла – очільниця "апарату" фейкового відомства. Зловмисниці передали рашистам місцеві лікарні під військові шпиталі для поранених учасників окупаційних угруповань.

Разом з цим, співробітники СБУ скерували до суду обвинувальні акти щодо очільника окупаційного "міністерства охорони здоров'я" і двох його підлеглих – керівників "юридичного відділу" та "сектору громадської служби і кадрів".

Після 24 лютого минулого року вони незаконно перевели під юрисдикцію РФ понад 20 захоплених медзакладів Маріуполя, Волновахи і Мангуша.

Інший фігурант – "ексголова ради міністрів ЛНР". Ця особа координувала роботу псевдоуряду. Зокрема, розпоряджалася фінансовою частиною, організовувала постачання гуманітарки з РФ та розподіляла її між незаконними збройними формуваннями "ЛНР". Наразі він позиціонує себе як "лідер громадських думок", виправдовує російське вторгнення та закликає до участі у "спецоперації" РФ.

Також до суду направлено справу щодо "міністра" та "віцеміністра вугілля та енергетики ДНР". Ці фігуранти займаються переналаштуванням паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора.

Крім того, за матеріалами СБУ судитимуть так звану "віцеміністерку освіти і науки ЛНР", причетної до знищення українських підручників та створення "кадетських класів" під егідою російської "юнармії".

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи для притягнення кожного з колаборантів до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки повідомила про підозру 27 "депутатам народної ради" терористичної організації "ЛНР", які причетні до організації незаконного референдуму у тимчасово захоплених районах сходу України.