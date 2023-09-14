Працювала на депутата Держдуми РФ: в Херсоні затримали ворожу коригувальницю

Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Херсоні інформаторку депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з "кураторів" тимчасово окупованої частини регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата.

"Після звільнення міста вона дистанційно запропонувала йому свою "допомогу" у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України. Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників", - зауважили в СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, отримані відомості жінка пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. У подальшому ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу збройних сил РФ для підготовки обстрілів Херсона.

"За наявними даними, таким чином влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню", - підкреслили в СБУ.

У результаті спецоперації правоохоронці затримали фігурантку на спробі передачі нових розвідданих депутату країни-агресора.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", - зауважили в СБУ.

Там додали, що наразі жінка перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Раніше Служба безпеки затримала ще одну ворожу поплічницю, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на період окупації Херсона.Фігуранткою є мешканка обласного центру, яка раніше працювала у регіональному підрозділі Державної міграційної служби