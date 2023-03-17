Працювали на ворога у виправних колоніях: що "світить" колаборантам з Херсонщини

У Херсоні повідомлено про підозру у держзраді трьом працівникам окупаційної виправної установи. Ще одного жителя Херсонщини затримано в одному із сіл Одещини за підозрою в колабораціонізмі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України.

За даними слідства, троє підозрюваних - подружжя молодих інспекторів 1 категорії відділу охорони та їхній колега - після повномасштабного вторгнення РФ пішли працювати на окупантів. З ДУ "Дар’ївська виправна колонія № 10" працівники перейшли на аналогічні посади у незаконно створеному органі – так званому "управлінні служби виконання покарань по Херсонській області".

"Всі вони виконували накази та забезпечували функціонування органу, що увійшов до "федеральної служби виконання покарань" РФ та діяв за законами країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

У Херсоні повідомлено про підозру у держзраді працівникам окупаційної виправної установи. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Під час обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці знайшли підписаний бланк присяги громадянина РФ, перепустки, службові посвідчення незаконного правоохоронного органу й агітаційні листівки із закликом працевлаштування до окупаційного органу.

Наразі їх затримано і оголошено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тим часом, в одному з сіл на Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який добровільно погодився служити у незаконно створеній "Північній виправній колонії №90" на Херсонщині. До Одеської області чоловік утік після контрнаступу ЗСУ на півдні України.

За даними слідства, підозрюваний на посаді молодшого інспектора забезпечував охорону приміщень та периметру колонії і виконував злочинні накази окупантів. На вимогу загарбників, він порушував правові норми поводження з в'язнями. За віддану "службу" колаборант отримував платню - у російських рублях.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), а також обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

За підозрою в колабораціонізмі затримано жителя Херсонщини. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, на початку лютого ДБР завершило розслідування та направило до суду справу щодо ще однієї працівниці державної установи "Північна виправна колонія №90", яка перейшла на бік ворога під час окупації Херсону. Жінка обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.