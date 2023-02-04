Працював на ФСБ, щоб отримати квартиру в Криму: СБУ затримала в Одесі агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки викрила в Одесі колишнього військового, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки ЗСУ на території південного регіону.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що російський агент "особливу увагу" звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Також він намагався відслідковувати надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента і затримали його.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник". Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті Одеси магазин з продажу спортивного спорядження. Крім цього займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби. Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій зібрала беззаперечні докази вини ще двох агентів РФ, які збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.