Працював на ФСБ заради обміну: в’язень, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ, проведе за ґратами 16 років

Служба безпеки зібрала доказову базу на ув’язненого, який перебуваючи у виправній колонії, почав працювати на російську ФСБ. Він намагався "вислужитися" перед спецслужбою РФ, щоб його включили у списки на обмін.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) суд призначив йому 15 років позбавлення волі, але враховуючи те, що зловмисник має ще один рік ув’язнення за попередні злочини, то загалом в тюрмі він проведе 16 років.

Згідно з матеріалами СБУ, з березня 2022 року в’язень дистанційно передавав дані про дислокацію й переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на Бахмутському напрямку, а також координати будівель правоохоронних органів і органів місцевої влади. Його інформаторами були знайомі з кримінальних кіл Донецької області, з якими зловмисник приховано спілкувався по мобільному телефону.

Отриману інформацію зрадник передавав представнику ФСБ, що перебував у тимчасово окупованому Криму. За це російська спецслужба обіцяла ув’язненому внести його до списку обміну на українських полонених, що дало б зраднику можливість виїхати до Росії.

У СБУ повідомили, що зрадником виявився мешканець Донеччини, який з 2021 року відбував покарання у Торецькій виправній колонії за торгівлю наркотиками. Після повномасштабного російського вторгнення засудженого разом з іншими перевели до Сокирянської виправної колонії у Чернівецькій області.

Нагадаємо, Служба безпеки провела спецоперацію і на Київщині, у результаті якої затримала російського агента-коригувальника. Зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.