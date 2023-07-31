Правоохоронці ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли обіг грошей між РФ та Україною

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.

"Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою. Вони надавали послуги виводу з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню", - зауважують в СБУ.

За даними правоохоронців, основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.

Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:

майже 60 млн у гривневому еквіваленті;

обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

"Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)", - повідомили в СБУ.

Там додають, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.

Раніше кіберфахівці Служби безпеки викрили ділків, які здійснювали перемаршрутизацію міжнародних дзвінків в Україну. Їхні послуги дозволяли будь-кому із-за кордону анонімно телефонувати в нашу державу. Цим каналом користувалися також росіяни, що створювало додаткову загрозу національній безпеці України.