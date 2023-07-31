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Злочинність
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Правоохоронці ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли обіг грошей між РФ та Україною

Правоохоронці ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли обіг грошей між РФ та Україною
Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором. Фото: прессслужба СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.

"Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою. Вони надавали послуги виводу з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню", - зауважують в СБУ.

За даними правоохоронців, основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.

Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:

  • майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
  • обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Фото 2 — Правоохоронці ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли обіг грошей між РФ та Україною
Фото 3 — Правоохоронці ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли обіг грошей між РФ та Україною
Фото 4 — Правоохоронці ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли обіг грошей між РФ та Україною

"Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)", - повідомили в СБУ.

Там додають, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.

Раніше кіберфахівці Служби безпеки викрили ділків, які здійснювали перемаршрутизацію міжнародних дзвінків в Україну. Їхні послуги дозволяли будь-кому із-за кордону анонімно телефонувати в нашу державу. Цим каналом користувалися також росіяни, що створювало додаткову загрозу національній безпеці України.

Автор:
Світлана Манько