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У Миколаєві виявили 170 вагонів з російськми і білоруськими міндобривами вартістю майже 100 млн грн
За матеріалами Служби безпеки та підрозділів БЕБ накладено арешт на оптову партію мінеральних добрив російського та білоруського виробництв.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.
Загальний об’єм вилученого майна становить 11,8 тис. тонн на майже 100 млн грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Встановлено, що залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі "транзит".
За оперативними даними, вантаж належав двом іноземним компаніям – "Уралкалий" та "Беларуськалий".
У подальшому власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яким у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України.
У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки ініціювала передачу вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
"Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", - зазначили в СБУ.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи громадянина Росії на 350 млн грн. Йому належало одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва напівфабрикатів "Єрмоліно".