У Миколаєві виявили 170 вагонів з російськми і білоруськими міндобривами вартістю майже 100 млн грн

За матеріалами Служби безпеки та підрозділів БЕБ накладено арешт на оптову партію мінеральних добрив російського та білоруського виробництв.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

Загальний об’єм вилученого майна становить 11,8 тис. тонн на майже 100 млн грн.

Встановлено, що залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі "транзит".

За оперативними даними, вантаж належав двом іноземним компаніям – "Уралкалий" та "Беларуськалий".

У подальшому власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яким у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України.

У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки ініціювала передачу вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи громадянина Росії на 350 млн грн. Йому належало одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва напівфабрикатів "Єрмоліно".