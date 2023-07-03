Правоохоронці припинили роботу незаконного сервісу, який дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ділків, які здійснювали перемаршрутизацію міжнародних дзвінків в Україну. Їхні послуги дозволяли будь-кому із-за кордону анонімно телефонувати в нашу державу. Цим каналом користувалися також росіяни, що створювало додаткову загрозу національній безпеці України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті комплексних заходів вдалося встановити 4-х організаторів нелегального бізнесу. Їм уже повідомлено про підозру, а діяльність "телефонного сервісу" припинено.

За матеріалами слідства, ділки використовували PROXY-сервери, новітні технології ІР-телефонії та спеціалізоване програмне забезпечення.

"Це дозволяло обходити центри комутації вітчизняних операторів і робило всі дзвінки, що проходили через "сервіс", невидимими для українських правоохоронних органів", - підкреслили в СБУ.

За наявними даними, щотижня ця незаконна діяльність приносила ділкам до 50 тис. дол. США.

Щоб "заплутати сліди", організатори "бізнесу" використовували підставних осіб з-поміж соціально незахищених верств населення.

Проте українська спецслужба викрила та припинила незаконну діяльність.

"На підставі зібраних доказів 4-м фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі", - зауважили в СБУ.

Раніше Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала ще одну міжрегіональну схему виготовлення і продажу підроблених документів України. У результаті комплексних заходів викрито організатора оборудки і 3-х його спільників.