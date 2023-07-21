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Злочинність
Дата публікації

Правоохоронці проводять обшуки у "Київавтодорі" та у підрядників

Правоохоронці проводять обшуки у "Київавтодорі" та у підрядників
Фото: Київська міська прокуратура

Прокурори спільно з поціліцейськими проводять одночасно 20 обшуків у службових приміщеннях КК "Київавтодор", районних КП Шляхово-експуатаційне управління столиці та підрядних організацій.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з повідомленням, слідчі дії розпочались за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами з "Київавтодору" та ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.

Вони допомагали підпорядкованим та афілійованим підприємствам отримати перемогу під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійних ям на дорогах м. Києва.

У прокуратурі також повідомили, що сьогодні подібні обшуки проводяться в Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій, які можуть бути причетними до даної злочинної схеми.

Фото 2 — Правоохоронці проводять обшуки у "Київавтодорі" та у підрядників
Фото 3 — Правоохоронці проводять обшуки у "Київавтодорі" та у підрядників
Фото 4 — Правоохоронці проводять обшуки у "Київавтодорі" та у підрядників
Фото 5 — Правоохоронці проводять обшуки у "Київавтодорі" та у підрядників
Фото 6 — Правоохоронці проводять обшуки у "Київавтодорі" та у підрядників
Фото 7 — Правоохоронці проводять обшуки у "Київавтодорі" та у підрядників
Фото 8 — Правоохоронці проводять обшуки у "Київавтодорі" та у підрядників

Нагадаємо, Київська міська прокуратура висловила занепокоєння у зв’язку з рвшенням Київської міської ради про виділення додаткових 183 мільйонів гривень з міського бюджету на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро та закликає столичну владу якнайшвидше відреагувати.

Автор:
Тетяна Гойденко