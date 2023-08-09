Правоохоронці проводять обшуки у колишнього нардепа у справі щодо відмивання понад 500 млн грн (ФОТО)

Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України І, ІІІ – VII скликань, ексзаступника голови фракції забороненої “Партії регіонів”. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 63 млн грн та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн.

Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн грн.

У зв’язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях.

"За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів", - зауважили в СБУ.

Там додали, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)),

"Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

СБУ не називають ім’я народного обранця, але як повідомили Delo.ua джерела у правоохоронних органах, мова йде про Володимира Макеєнка.

Він колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів", а на початку 2014 року нетривалий час очолював Київську міськадміністрацію.

Макеєнко володів телеканалом "Прямий", який він продав Петру Порошенку.

Зауважимо, напередодні правоохоронці викрили чинного народного депутата України від партії "Слуга народу" на масштабній корупції. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.