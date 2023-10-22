Українська кіберполіція допомогла знешкодити хакерів, що атакували вірусом-вимагачем 168 міжнародних компаній

Департамент кіберполіції Нацполіції України спільно із колегами з Європолу, Євроюсту та із залученням правоохоронців Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади провели масштабну міжнародну операцію зі знешкодження небезпечного хакерського угруповання.

Як ідеться у повідомленні українського відомства, йдеться про хакерів, що починаючи з 2020 року атакували вірусом-вимагачем Ragnar ransomware 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки.

Зазначається, що зловмисники заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням та викрадали з них інформацію. У подальшому дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання.

За відновлення доступу члени угруповання вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті. У разі несплати викупу або звернення до правоохоронців вони погрожували розповсюдити викрадені дані у даркнеті.

Організатори чітко розподіляли обов’язки між учасниками групи. Так, окремі члени відповідали за збір інформації та пошук вразливих місць в архітектурі кібербезпеки жертв.

Зібрану інформацію вони передавали спільникам з навичками комп’ютерного програмування. Останні відповідали за створення та модифікування шкідливого ПЗ з метою подальшого ураження конкретної компанії.

У рамках проведення сумісного міжнародного розслідування із правоохоронними органами Європейського союзу та країн Азії українські правоохоронці провели масові обшуки на території Києва у приміщеннях одного з учасників угруповання.

Вилучено ноутбуки, мобільні телефони та електронні носії інформації. Втім, фото обшуку поліція не наводить. Не публікує таку інформацію і Київська міська прокуратура, що здійснювала процесуальне керівництво.

В свою чергу, у Франції затримано одного з розробників шкідливого програмного забезпечення. Днями були проведені також обшуки у його спільників на території Іспанії, Латвії та Чехії.

Наразі французькі компетентні органи розслідують кримінальне провадження за фактами несанкціонованого доступу та перебування в автоматизованих системах обробки даних, несанкціонованого вводу та підміни даних в АСОД, перешкоди роботі системи автоматичної обробки даних, вимагання (здирства) в складі організованого злочинного угрупування та відмивання коштів в складі ОЗУ.

Нагадаємо також, що в липні Служба безпеки України відзвітувала про нейтралізацію в Києві злочинної організації, яка крала персональні дані мешканців столиці, що відкривали депозитні рахунки у банку, після чого викрадала їхні гроші.