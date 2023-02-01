Правоохоронці викрили факти співпраці експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва з терористами "ДНР" (ВІДЕО)

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у ході слідчо-оперативних дій встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації "ДНР". Зокрема, через сплату "податків" та "зборів" у бюджет цього квазіутворення.

Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої "ДНР". Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ.

"Встановлено, що через оборудку "бюджет" терористичної організації "ДНР" отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді "податків" від реалізації авіапродукції для потреб рашистів", - зазначають в СБУ.

Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

"На підставі цих доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили очільнику промислового гіганта про нову підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації)", - повідомили в СБУ.

Крім цього під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

При цьому ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва 14 грудня продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Богуслаєву до 11 лютого.