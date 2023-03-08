Правоохоронці викрили схему розкрадання державного газу на майже 100 млн грн

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, який належить ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до організації оборудки причетний менеджмент приватної компанії, яка займається продажем блакитного палива.

Ділки здійснили незаконний відбір газу у державного монополіста внаслідок використання підроблених документів.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці заблокували реалізацію злочинної схеми.

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майже 3,5 млн м³ природного газу, який комерсанти викрали у держави.

Загальна вартість арештованої сировини ставить майже 100 млн грн.

"За даними слідства, ділки налагодили незаконний механізм відбору блакитного палива для його подальшого продажу третім особам. Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн, що дало змогу закачати природний газ в газосховища без фактичного розрахунку за сировину", - повідомили в СБУ.

У відомстві додали, що у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки і Бюро економічної безпеки продовжують розслідувати корупційні схеми колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

Під час обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів. Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн.