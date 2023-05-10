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Злочинність
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Правоохоронці викрили схему заволодіння майже 17 млн грн на махінаціях з добривами: хто серед підозрюваних

Правоохоронці викрили схему заволодіння майже 17 млн грн на махінаціях з добривами: хто серед підозрюваних
Фото: НАБУ і САП

Національне антикорупційне бюро повідомило двом посадовцям держпідприємства, що перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, та директору ТОВ про підозру у махінаціях з добривами на майже 17 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних:

  • в.о. директора держпідприємства;
  • керуючий Центрального відділку цього ж держпідприємства;
  • керівник ТОВ.

У пресслужбі бюро додали, що посади вказані на момент вчинення злочину.

Двох осіб – керівника ТОВ і керуючого відділку — затримали. Місцеперебування в.о. директора держпідприємства наразі не встановлене.

За даними слідства, восени 2021 року службовці держпідприємства уклали договори з пов’язаними із ними ТОВ на постачання органічних добрив, а також надання послуг з їх внесення на поля. 

Як виявилось, біодобрива закупили "на папері", держпідприємству їх і не планували поставляти. 

Після підробки актів виконаних робіт про нібито обробку полів добривами, держпідприємство оплатило товари й послуги. Учасники злочину отримані від ДП кошти у розмірі 16,7 млн грн розподілили між собою, перевівши їх у готівку.   

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 4 травня повідомило про підозру трьом особам у завданні понад 176 мільйонів гривень збитків державному енерговиробнику "Центренерго" внаслідок порушення угоди про продаж ним електроенергії трейдинговій компанії "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Автор:
Ніна Комащенко