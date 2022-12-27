Правоохоронці встановили агентку РФ, яка вербувала коригувальників вогню

Правоохоронці встановили агентку спецслужб РФ, яка вербувала українців для отримання даних про ЗСУ. Зокрема, за наведенням завербованого нею харків’янина окупанти вдарили по будівлі Харківської ОДА.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року жінка, яка на той час перебувала у Донецьку та вже працювала на російську агентуру, залучила до підривної діяльності проти України харків‘янина.

"Вона зв‘язалася з чоловіком через заборонену в Україні соціальну мережу для того, щоб він передавав їй інформацію про місця дислокації українських військових у Харкові. Харків‘янин погодився та передавав жінці координати об’єктів, за якими військові країни-агресора обстрілювали Харків. Саме він надав поплічниці ворога інформацію про ХОДА, по якій вдарили окупанти", - йдеться у повідомленні.

Наразі жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.

Письмове повідомлення про підозру було вручено її сину, який залишився на території України та не поділяє її проросійських поглядів. Наразі підозрювана мешкає у. Москві, її оголошено в розшук.

Крім того, наприкінці жовтня Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно харків’янина.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини чотирьох учасників російської диверсійно-розвідувальної групи, які вчиняли воєнні злочини у Харківській області.