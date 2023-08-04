Правоохоронці затримали керівника військкомату на Полтавщині на хабарі та викрили чергову схему для ухилянтів на Черкащині

Служба безпеки продовжує серію спецоперацій для викриття та ліквідації корупційних схем, пов’язаних із мобілізацією. Цього разу затримали колишніх і чинних посадовців, котрі за гроші знімали авто з військового обліку та продавали підроблені довідки про інвалідність призовникам.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що на Полтавщині співробітники СБУ затримали "на гарячому" керівника одного з районних військкоматів під час одержання хабаря.

"Задокументовано, що воєнком вимагав 70 тис. грн з власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України. Хабар призначався за надання довідок про зняття комерційних транспортних засобів з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану. За гроші воєнком обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку 5 автівок", - зауважили в СБУ.

Встановлено, що посадовець регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі "послуги".

"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - підкреслили в СБУ.

Крім того, на Черкащині затримано колишнього голову Смілянської районної ради, який продавав потенційним призовникам підроблені довідки про інвалідність для виїзду за кордон. Фальшиві документи чоловік отримував через власні зв’язки серед лікарів.

Крім того, СБУ затримала посадовця місцевої військово-лікарської комісії. Він також сприяв ухилянтам в оформленні фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

За даними слідства, в обох випадках вартість "послуг" становила від 3 до 6 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості виїзду за кордон.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

"За викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, правоохоронці затримали колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який організував підвищені військові виплати для наближених осіб та допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності. Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП.