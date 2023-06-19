ДБР затримало керівників Держпродспоживслужби Харківщини: обкладали "даниною" підприємців

Правоохоронці затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, яке тривалий час вимагало хабарі з місцевих підприємців. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, керівник Держпродспоживслужби в регіоні та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. Кожен із них мали свою роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її "даниною".

Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.

Правоохоронці задокументували, як чиновники поставили умову одному з підприємств із виробництва м’ясної продукції. Від підприємця вимагали 30 тисяч щомісячної плати, а в разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.

Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримали після одержання чергової "місячної плати".

Затримання керівництва керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. Фото: ДБР Затримання керівництва керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. Фото: ДБР Затримання керівництва керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. Фото: ДБР

У службових приміщеннях та за місцями проживання фігурантів було вилучено понад 100 тис. доларів США і 5 тис. євро.

Фігурантам оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави від 800 тис. грн до 1 млн гривень. Стаття, яку їм інкримінують, передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.