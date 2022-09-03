Правоохоронці затримали киянина, який коригував артилерійський вогонь окупантів

Служба безпеки України затримала мешканця Києва, який передавав окупантам дані про дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України у столиці. Про це повідомляє Facebook Київська міська прокуратура.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"При процесуальному керівництві Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 42-річному киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що протягом липня - серпня підозрюваний з метою наживи неодноразово передавав росіянам через месенджер інформацію про розташування та рух на території міста Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ. До зазначених повідомлень коригувальник додавав GPS-координати військових об'єктів та фото місць дислокацій.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час скоєння злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Донеччині СБУ затримала двох інформаторів окупантів, які коригували ракетні удари по території регіону.