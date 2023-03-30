Київський айтішник організував схему викрадення грошей з банківських рахунків громадян ЄС

Служба безпеки спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Чеської Республіки нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, яке спеціалізувалось на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За оперативними даними, з лютого минулого року зловмисники ошукали понад 1 тисячу мешканців ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.

У ході слідчо-оперативних дій в Україні затримано організатора угруповання та його спільника.

Крім того, на території Євросоюзу затримано ще 17 учасників злочинної групи. Серед них – громадяни Білорусі.

"За даними слідства, організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet", - повідомили в СБУ.

Там додають, що для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про "продаж" популярних товарів за "привабливою" ціною.

Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток.

Потім програма-викрадач "зчитувала" персональні дані і таким чином шахраї отримували доступ до банківських карток клієнтів та викрадали з них гроші.

Отримані кошти ділки переводили на криптогаманці організаторів схеми.

Під час 35 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів у Києві, Харкові, а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях виявлено:

сім-картки, у тому числі європейських мобільних операторів, телефони, комп’ютери та носії інформації із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, які ділки використовували для "обготівковування" викрадених електронних грошей.

Затриманим в Україні організатору шахрайської схеми та його спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації).

"Наразі суд обрав їм запобіжний захід ˗ тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Раніше на Дніпропетровщині правоохоронці затримали шахраїв, які ошукали громадян ЄС. Більшість потерпілих – громадяни Латвії. За попередніми даними, місячний обіг від оборудки складав 5 млн гривень.